SARONNO – “Tanti auguri Fbc Saronno, torneremo presto ad esultare insieme”. Lo dice il cannoniere dei biancocelesti, Orazio Iacovelli, oggi che si festeggia – solo online per via dell’emergenza coronavirus – i 110 anni della società calcistica locale.

Il Fbc Saronno ha iniziato a celebrare l’appuntamento anche su Instagram. Su ilSaronno anche gli auguri dei tifosi del Fronte ribelle; ed è comparso un messaggio benaugurante anche sulla porta dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi. Da parte dei giocatori del Fbc anche un messaggio rivolto a tutti, per il rispetto delle regole contro il coronavirus. E gli auguri del presidente Simone Sartori e del difensore Lorenzo Puzziferri. Ed anche il flashmob virtuale guardando i gol.

Il Fbc Saronno, che attualmente milita in Prima categoria (era secondo in classifica prima dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus), è nato nel 1910; primo presidente l’industriale Gaetano Gianetti. Nel palmares una “Coppa del Re” e nel 1983 il titolo di campione d’Italia under 19, nel 1989 lo scudetto di categoria under 18. Come tutti gli altri club, la società ha per il momento interrotto l’attività, come richiesto dalle autorità sanitarie e nazionali per frenare la diffusione del virus.

15032020