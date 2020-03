SARONNO – Uscito magari per fare la spesa, qualcuno si è fermato un momento davanti allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi per fare gli auguri al Fbc Saronno. Oggi è la ricorrenza, fissata da tempo per celebrare i 110 anni della storica società calcistica. Sulla porta d’ingresso della zona spogliatoi, da dove passano solitamente i giocatori, è comparso un disegno ed un messaggio di speranza in questi giorni difficili: “Fbc 1910 andrà tutto ok”, con un arcobaleno con i colori del club, quelli biancocelesti.

Nessun evento pubblico (che pure erano stati programmati), ovviamente, per via dell’emergenza coronavirus ma l’Fbc Saronno ha pubblicato su Instagram una bella grafica commemorativa, dopo il post con l’invito dei giocatori a rispettare le regole contro la diffusione del coronavirus. E gli auguri web del Fronte ribelle, la principale organizzazione della tifoseria.

Il Fbc Saronno milita nel campionato di Prima categoria: prima della sospensione della stagione per il coronavirus, la squadra era seconda in classifica.

15032020