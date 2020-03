Coronavirus, auguri dal Fronte per i 110 anni di Fbc… in attesa dei festeggiamenti

Coronavirus, auguri dal Fronte per i 110 anni di Fbc… in attesa...

SARONNO – “Tanti auguri vecchio Fbc Saronno”. Inizia così la nota del Fronte ribelle condivisa in occasione del centodecimo compleanno della squadra biancoceleste

“Eravamo pronti per festeggiarti ed onorarti come si compete ad una persona così importante per noi, nonostante in questi giorni le priorità della città e della nostra Nazione siano altre. Anche per passare una serata insieme in questo periodo in cui le relazioni sociali sono per necessità un po’ accantonate. Noi sempre pronti e in prima linea a sfidare e ad irridere il pericolo, negli stadi come nella vita.

Ma purtroppo questa volta la sfida al pericolo e al buonsenso non riguarda solo la nostra coriacea pellaccia, ma quella di tutta la nostra comunità.

Ti dovrai pertanto accontentare di questi auguri pubblici per tuoi 110 anni, lo dobbiamo fare per il senso di responsabilità che abbiamo verso la nostra amata città. Ma ti promettiamo che quando la nostra terra uscirà vincitrice da questa battaglia torneremo nelle strade e negli stadi per portare sempre in alto il tuo nome! Avanti sempre vecchio Fbc Saronno 1910”.

14032020