MILANO – In Lombardia ci sono 13272 cittadini positivi al coronavirus, in aumento di 1587 da ieri ed i ricoverati sono 4898, +602. A fornire i dati quotidiani dal suo ufficio a Palazzo Lombardia di Milano, come sempre l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel tardo pomeriggio domenicale. Sono diminute le persone ricoverate in terapia intensiva, solo +25 il dato quotidiano portando il totale a 757, ma sono aumentati i decessi, +252 per un totale regionale di 1218. Come ha precisato l’assessore “questi dati non possono rappresentare un trend, che si evidenzia esamimando un arco temporale più ampio, di almeno una settimana. Diciamo che si nota un incremento costante ma non esponenziale”.

Gallera ha sottolineato al contempo l’importanza di informare tempestivamente e puntualmente i cittadini. Noi lo facciamo nella logica della trasparenza e alla luce del sole con i cittadini perchè questa è una grande battaglia che giochiamo tutti insieme. Vogliamo informare la gente giorno per giorno, per portare avanti questa battaglia, ribadendo il messaggio di stare a casa e usare tutte le accortezze. Vinciamo se evitiamo di contagiare o essere contagiati, e siamo sulla strada giusta”. Conforta il dato di Lodi, dove la zona rossa è stata istituita prima che altrove e dove in tutta la provincia i nuovi contagiati sono solo 45.

15032020