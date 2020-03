Coronavirus, Misinto formazione online per il personale della Croce Rossa delle Alte Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consiglio direttivo del comitato di Croce Rossa delle Alte Groane (Misinto)

“Parlare di emergenza per chi la vive tutti i giorni come in Croce Rossa dovrebbe essere naturale ma in questi giorni non è facile anche per chi lo ha sempre fatto.

La situazione che stiamo vivendo è del tutto straordinaria, così come le forze da mettere in campo. Per la tipologia di servizio che abbiamo scelto, siamo sicuramente in prima linea, e siamo la prima linea a rispondere in caso di chiamata.

Tutti giorni arrivano nuovi protocolli e procedure, mantenersi aggiornati secondo le ultime disposizioni non è facile. Comunicare, riuscire a fare squadra, rendere efficaci le indicazioni che arrivano, condividere le preoccupazioni di chi opera sui mezzi di soccorso,come fare senza potersi riunire e fare formazione?

Smart working per noi è impossibile, ma formazione on line si! Ci siamo adoperati perché nel giro di qualche giorno fossero disponibili per i nostri operatori video lezioni sulle procedure più importanti. Pronto il materiale ci siamo riuniti virtualmente, su una piattaforma di videoconferenza. Fortunatamente il nostro comitato è una realtà che già da parecchio tempo utilizza strumenti informatici anche avanzati per la gestione ordinaria.

Una soluzione che ha funzionato, tantissimi i volontari connessi, lezione in web 2.0, ma anche proficuo momento di scambio.

Altra iniziativa nata dall’esigenza del momento è la campagna di raccolta fondi straordinaria per l’acquisto dei DPI. La trovate QUI

Non nascondiamo che anche il nostro comitato ha avuto difficoltà di approvvigionamento dei Dpi necessari a tutelare la salute dei propri volontari e dipendenti. Fortunatamente è stata una situazione temporanea ora siamo riusciti a riattivare forniture continuative che daranno respiro per i prossimi giorni.

15032020