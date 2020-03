Coronavirus: Silighini invita alla preghiera e ad esporre drappo bianco e cero

SARONNO – Un invito a tutti i fedeli cristiani arriva da Luciano Silighini Garagnani per fare propria anche a Saronno l’iniziativa della Cei, la Conferenza episcopale, rilanciata anche dal Santo Padre. “Giovedì 19 marzo è la giornata di San Giuseppe. Il padre di nostro Signore Gesù e a lui, esempio di padre perfetto nella Sacra Famiglia, rivolgiamo la preghiera invocando la sua intercessione – dichiara Silighini – la Comunità episcopale italiana ha dato appuntamento a tutti i fedeli affinché alle ore 21 del 19 marzo si reciti in ogni famiglia in Santo Rosario che verrà anche trasmesso, recitato da Papa Francesco,in diretta su TV2000”.

Come ricorda Silighini “la Cei invita ad accendere un cero alle nostre finestre e ad esporre un drappo bianco affinché tutta Italia sia unita in un pensiero puro. Anche a Saronno uniamoci in preghiera collettiva affinché la forza del Santo Rosario ci dia la pace in questo momento triste ma di unità cristiana. Uniti come eravamo uniti in preghiera,anche se a distanza, col nostro vescovo Mario Delpini salito sulle guglie del Duomo a pregare la Vergine Maria”.

Silighini ricorda il Vangelo di Matteo: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,io sono in mezzo a loro. Matteo 18:15-20”.

15032020