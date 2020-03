SOLARO – Un mezzo della protezione civile ha attraversato stamattina il territorio comunale di Solaro per ricordare a tutti i residenti di restare a casa e di rispettare scrupolosamente le direttive per il contenimento del contagio da coronavirus.

E’ un’iniziativa concretizzata dall’Amministrazione comunale con l’aiuto dei volontari di protezione civile che con il loro mezzo hanno letteralmente portato “casa per casa” il messaggio vocale diffondendolo casa per casa.

Al momento a Solaro risultato due casi di contagio. Il sindaco Nilde Moretti fin dall’inizio dell’emergenza è stata in prima linea non solo per affrontare l’emergenza con i necessari provvedimenti ma anche per informare con tempestività i solaresi sulle prescrizioni ma anche sull’evolversi della situazione dai casi di contagio. Non solo l’Amministrazione ha dedicato particolare attenzione a mettere allerta i cittadini contro i tentativi di raggiro di chi cerca di sfruttare l’emergenza per fare sciacallaggio.

15032020