SOLARO – “Abbiamo avuto conferma dalle autorità sanitarie quest’oggi di un terzo contagio da coronavirus a Solaro. Purtroppo però le condizioni del nostro concittadino ricoverato all’ospedale di Saronno si sono aggravate ed è deceduto a causa delle complicazioni dovute alla malattia”. Sono le parole Nilde Moretti sindaco di Solaro che continua ad aggiornare i propri cittadini.

“Come Sindaco e a nome della Giunta e dell’Amministrazione Comunale, voglio esprimere la nostra più sentita vicinanza alla famiglia, ma vorrei che tutta Solaro si unisse alle condoglianze ad una donna, una moglie, che ha perso il marito senza poterlo salutare un’ultima volta e sta attraversando ora un momento di smarrimento e dolore che noi tutti condividiamo. Per questo oggi è una giornata di cordoglio cittadino, un cordoglio che noi tutti speriamo di non dover più rivivere.

Come anche negli altri due casi di contagio, sono state seguite tutte le procedure e rispettati i protocolli informativi e cautelativi da parte dell’Azienda Sanitaria. Ancora una volta voglio ricordare quanto sia essenziale rispettare tutte le disposizioni attuate dagli enti preposti. Rimaniamo a casa, facciamolo per chi sta lottando in ospedale, facciamolo per i nostri cari, facciamolo per noi stessi”

15032020