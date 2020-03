SARONNO – Un dolce pensiero per permettere a chi lavora senza sosta di prendersi una piccola pausa e sentire concretamente il ringraziamento della comunità.

Negli ultimi giorni tre pasticcerie cittadine, Nord di piazza Cadorna, Manzoni della omonima via e Cattaneo di via San Cristoforo, hanno donato dolci e brioche al comitato cittadino della Croce Rossa che li ha condivisi con diverse realtà saronnesi impegnate nel gestire l’emergenza Coronavirus o nel sostegno alle categorie più deboli.

Nel loro dolce tour di consegna i volontari hanno fatto sosta alle case di riposo, Focris e Casa Gianetti, e in alcuni reparti dell’ospedale cittadino compreso il settimo piano dedicato alle persone in attesa di tampone. Non è stato trascurato il pronto soccorso e la caserma dei vigili del fuoco.

I dolci sono stati apprezzatissimi anche dai piccoli utenti del Villaggio Sos e da quelli del centro diurno disabili. Un gesto semplice, che segue quello della scorsa settimana con la donazione delle chiacchiere realizzate per carnevale, ma molto apprezzato da tutti.

15032020