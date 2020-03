SARONNO – Si è concluso ieri sera alle 23 l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno in via Frua. A prendere fuoco la canna fumaria di una palazzina all’interno del Villaggio Frua il complesso residenziale che si trova all’inizio dell’arteria nei pressi dell’intersezione con via Colombo.

L’allarme è scattato intorno alle 20 quando vedendo le fiamme uscire dalla canna fumaria i residenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno raggiunti dai volontari di Tradate e dai colleghi di Legnano con un’autoscala.

I pompieri hanno lavorato fino alle 22 ma ha sono riusciti a domare l’incendio. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno verificato l’assenza di danni strutturali alla palazzina tanto che tutte le famiglie hanno potuto rientrare nelle proprie case.

L’intervento, anche per il forte odore di bruciato che si è sparso nel quartiere, ha suscitato molta curiosità tanto che diversi cittadini vedendo i lampeggianti dei mezzi di soccorso si sono affacciati per cercare di capire cosa stesse succedendo.

15032020