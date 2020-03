A Ceriano l’opposizione diserterà il consiglio comunale in polemica con la Lega

CERIANO LAGHETTO – Un consiglio comunale a porte chiuse è stato convocato per questa sera 16 marzo a Ceriano Laghetto, ma la lista di opposizione di Orizzonte Comune non ci sarà.

Così il capogruppo Alessandro Stefan commenta la vicenda: “Ammetto di essere rimasto sconcertato di fronte alla notifica del Consiglio Comunale di questa sera perché, anche a seguito della chiusura degli uffici comunali, vista la gravità del momento in cui versa l’Italia e il mondo, davo per certa una sospensione delle attività di consiglio per focalizzare pienamente l’attività amministrativa sull’emergenza in atto.

Una delle ultime preoccupazioni di un’Amministrazione saggia e corretta sarebbe stata proprio quella di convocare un Consiglio Comunale. E invece avete deciso di convocare un Consiglio a porte chiuse, come prevede il decreto del Governo, per dibattere temi delicati e di interesse pubblico, non inerenti al problema coronavirus. Dopo lo sconcerto iniziale è subentrata la fase di incazzatura perché mi sono sentito preso per il culo, e così i miei consiglieri e il nostro elettorato, perché ricordo come Orizzonte Comune abbia richiesto nei tempi e nelle modalità di legge un Consiglio Comunale straordinario il 6 febbraio scorso, con un ordine del giorno comprendente le stesse mozioni e interrogazioni che andranno in discussione stasera, e ricordo come il Sindaco abbia fatto scadere i termini di convocazione con motivazioni discutibili, se non inaccettabili.

Non capisco pertanto quali valide motivazioni si possano portare a sostegno della scelta di convocare oggi, in piena crisi, un Consiglio Comunale che non è motivato dall’emergenza, non avendo nei punti dell’ordine del giorno nulla di riconducibile al Covid19; che non ha obblighi dovuti a scadenze fiscali perché l’approvazione del bilancio è slittata alla fine di aprile; che mette tutti noi in una condizione di insicurezza sanitaria, non avendo avuto questa Amministrazione la lungimiranza di appartare mascherine da fornire ai presenti; che non permette ai cittadini di partecipare alla seduta né ne garantisce la pubblicità, perché non c’è stata la volontà o la capacità di attrezzarsi per una diretta streaming, facendo così mancare la giusta trasparenza e informazione che sono alla base della democrazia del nostro Paese. Ritengo che questo Consiglio Comunale sia prettamente strumentale e convocato per puro calcolo politico in assenza di pubblico, per non mettere in difficoltà l’Amministrazione davanti a temi delicati, e totalmente inopportuno, data la situazione contingente in cui versa il Paese.

Come capogruppo rispetto l’istituzione del Consiglio Comunale, ed è stata una decisione combattuta, ma lo stesso mio ruolo mi impone di tutelare prima di tutto la salute dei miei consiglieri e delle nostre famiglie.

Pertanto ho deciso che il gruppo di Orizzonte Comune non parteciperà alla seduta del Consiglio di questa sera 16 marzo 2020″.

16032020

(nella foto: la lista civica di Orizzonte Comune)