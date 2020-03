Buon compleanno Fbc Saronno: Giulietti ricorda il gol nel derby con la Pro Patria

SARONNO – “110 anni sono tantissimi; è una storia unica, di una squadra con la quale avuto la fortuna di vivere momenti belli, importanti e storici. Ricordo il gol all’ultimo minuto con la Pro Patria quando abbiamo vinto il derby, in serie D: sono passati quasi 26 anni, quasi una vita. Sono legato ancora con la città ed anche con i tifosi!” Anche l’ex cannoniere biancoceleste Daniele Giulietti, ormai saronnese di adozione, fa gli auguri al Fbc Saronno. Giulietti ha vestito per diverse stagioni la casacca saronnese e, terminata l’avventura calcistica, la sua professione è da tempo diventata quella dell’attore, mestiere che svolge a tempo pieno – fra cinema e teatro impegnato, ed anche come docente – e con la stessa passione sempre mostrata sui campi verdi di tutta Italia.

“Per me Saronno ha rappresentato sempre la squadra che mi ha dato tante soddisfazioni e portato tanti risultati. Abbracciamoci tutti, a distanza di un metro, in un momento così particolare dove c’è la necessità di fare fronte comune, per riuscire a battere anche questo virus. Con l’augurio di rivedere presto in campo il Saronno e di nuovo nelle categorie importanti. L’auspicio è che arrivi subito la promozione dalla Prima categoria. Forza Saronno”.

Il Fbc Saronno ha iniziato a celebrare l’appuntamento anche su Instagram. Su ilSaronno anche gli auguri dei tifosi del Fronte ribelle; ed è comparso un messaggio benaugurante anche sulla porta dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi. Da parte dei giocatori del Fbc anche un messaggio rivolto a tutti, per il rispetto delle regole contro il coronavirus. E gli auguri del presidente Simone Sartori e dei difensori Lorenzo Puzziferri e Paolo Stevanin, del bomber Orazio Iacovelli. Ed anche il flashmob virtuale guardando i gol. Su ilSaronno anche gli auguri dell’allenatore Gianpaolo Chiodini e del suo vice Stefano Imburgia e del giocatore Mattia Muzzupappa. Oltre al giocatore Alessandro Tamai e l’ex Emanuele Panzeri.

Il Fbc Saronno, che attualmente milita in Prima categoria (era secondo in classifica prima dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus), è nato nel 1910; primo presidente l’industriale Gaetano Gianetti. Nel palmares una “Coppa del Re” e nel 1983 il titolo di campione d’Italia under 19, nel 1989 lo scudetto di categoria under 18. Come tutti gli altri club, la società ha per il momento interrotto l’attività, come richiesto dalle autorità sanitarie e nazionali per frenare la diffusione del virus.

