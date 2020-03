Coronavirus, anche Bufale.net smentisce la fake news sull’ospedale di Saronno

SARONNO – Anche il noto portale Bufale.net si è occupato della falsa notizia sulla trasformazione dell’ospedale di Saronno in un presidio interamente dedicato ai casi di coronavirus.

https://www.bufale.net/ospedale-di-saronno-solo-per-i-casi-covid-e-pazienti-gravi-e-sospetti-rimandati-a-casa-nuova-fake-news-su-whatsapp/

L’ha fatto smentendo l’audio che è girato su whatsapp nella mattinata di sabato in cui una voce femminile (che nel corso del messaggio si scopriva essere un medico di famiglia) spiegava di aver saputo le ultime novità dopo essere stata all’ospedale dove si era tenuta una riunione. Anche in questo post, come in quello smentito dal primario di oncologia Claudio Verusio, si parlava della chiusura di diversi reparti con l’aggiunta della presenza di molti giovani tra i contagiati ricoverati all’ospedale saronnese.

Forte la condanna del portale non solo per chi ha creato l’audio, con l’evidente scopo di spaventare facendo allarmismo, sia per chi con leggerezza l’ha condiviso.

Ma cos’è Bufale.net?

“Bufale.net è – si legge nella pagina chi siamo del portale – un portale di fact-checking contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che su internet dilagano, infestando le bacheche social. Il nostro sito web offre un servizio per i cittadini completamente gratuito. Siamo persone, siamo liberi cittadini. Voi segnalate, noi verifichiamo”