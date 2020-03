COGLIATE – E’ stato condiviso stamattina su Facebook il video con cui il sindaco Marco Basilico annunciato un caso positivo da Coronavirus a Cogliate. Il primo cittadino rassicura sulle condizioni del contagiato “non è in pericolo di vita pur essendo ricoverato all’ospedale”.

Basilico ricorda tutti i servizi attivati dal comune per garantire servizi per le categorie più a rischio “dagli over 65 alle future mamme”. Il sindaco ricorda che il caso non deve creare panico ma semplicemente tenere alta l’attenzione facendo la propria parte “restando a casa anche se è difficile.

Oltre a rilanciare il numero di telefono attivo per i servizi comunali creati per il coronavirus, il sindaco ricorda l’impegno e le tante attività portate avanti dal volontariato.

“Rimanere in casa il più possibile, per tutelare noi e gli altri e per dare un aiuto concreto a chi sta lavorando mettendo tutto il proprio impegno e le proprie energie per salvare tante persone”.

16032020