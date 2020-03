SARONNO – La mattina del parco Lura, il pomeriggio in altre aree verdi cittadine a partire da quella di via Grassi per la quale era arrivata la segnalazione di alcuni residenti su un’eccessiva presenza di persone: ieri la polizia locale oltre ai controlli stradali per scoraggiare spostamenti immotivati ha realizzato dei servizi ad hoc anche nelle aree verde cittadine.

Al momento del sopralluogo nel parco Lura gli agenti hanno trovato una trentina di persone tutte rispettose delle distanze di sicurezza. Molti stavano portando a passeggio il cane. Controlli nel pomeriggio anche nel parco di via Grassi dove spiegano dal comando di piazza Repubblica sono stati trovati sono pochi ragazzi altrettanto rispettosi delle distanze.

I controlli stradali soprattutto sulle strade in ingresso e in uscita alla città vengono fatti regolarmente e sono quasi una decina i controlli che si sono conclusi con l’avvio della procedura per la denuncia dell’automobilista perchè sorpreso a circolare immotivatamente.

(foto: un controllo stradale della polizia locale)