Coronavirus: domenica di lutto a Solaro mentre Caronno attende il picco. Mc Donald’s chiude e dona cibo ai bisognosi

SARONNO – Il Varesotto per ora “tiene”, anche i dati dei contagi di cornavirus giunti domenica confermano una crescita però molto più moderata che in quasi tutto il resto della provincia. Una, relativamente, buona notizia alla quale fa da contraltare quella pessima proveniente da Solaro; il decesso di una paziente, annunciato con grande commozione dal sindaco, Nilde Moretti.

Intanto il sindaco Marco Giudici di Caronno Pertusella, dove si sono già registrati quattro morti, non nasconde la verità ai concittadini: “In paese attendiamoci il picco tra una settimana!”

Mentre a Gerenzano il sindaco Ivano Campi ha informato la cittadinanza: c’è un terzo caso di positività al virus.

Mentre il prevosto don Armando Cattaneo ha spiegato ai concittadini la “via crucis” a porte chiuse.





Bel gesto di Mc Donald’s di Gerenzano: ha chiuso ma ha donato gli alimenti ai bisognosi.

Su ilSaronno via anche al nuovo appuntamento serale delle 21, intervista – a distanza – in diretta Facebook di uno sportivo o personaggio locale, per tenere compagnia e fornire informazioni utili ai saronnesi rimasti a casa: primo ospite è stato il pilota di Formula Renault, Laurence Balestrini.

16032020