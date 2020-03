Coronavirus, dopo la messa a porte chiuse il parroco di Rovello Porro incontra i fedeli su Youtube

ROVELLO PORRO – Messaggio del parroco di Rovello Porro, don Fabio Molteni, che dopo la messa a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, ha voluto comunque incontrare i fedeli via web, con un videomessaggio su Youtube.

“Non mi sembrava bello concludere la domenica senza incontrarvi – ha detto rivolgendosi ai rovellesi – Oggi in modo particolare avremmo dovuto incontrare i ragazzi di terza e quarta elementare e celebrare con loro la giornata di ritiro. Non abbiamo potuto farlo ma con questo video voglio recuperare questo momento insieme che non abbiamo potuto vivere”. Prosegue il parroco: “Questa settimana è dedicata a San Giuseppe, custode delle famiglie: la Cei, Conferenza episcopale, ci invita a ritrovare il rosario che magari abbiamo dimenticato in qualche cassetto ed a recitare il rosario ricordando la figura di San Giuseppe”.

(video: il messaggio domenicale di don Fabio Molteni, parroco di Rovello Porro, ai fedeli, è stato pubblicato sul canale Youtube della locale parrocchia)

16032020