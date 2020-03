Coronavirus, il cordoglio del sindaco Oleari: non ce l’ha fatta il malato di Turate

Coronavirus, il cordoglio del sindaco Oleari: non ce l’ha fatta il malato...

TURATE – Bruttissime notizie da Turate, è deceduto il cittadino che era risultato positivo al coronavirus. Lo comunica il sindaco Alberto Oleari ai concittadini.

L’Amministrazione comunale ha appreso dalle autorità, in data odierna, la notizia del decesso del paziente turatese colpito da Coronavirus nelle scorse settimane.

A nome di tutti i turatesi, dei rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, il sindaco esprime la sua vicinanza ai familiari del nostro concittadino, invitando tutti al rispetto delle regole e alla tenacia in questo momento di difficoltà per Turate e per il Paese.

Il sindaco

Alberto Oleari

Era stato proprio Oleari, nei giorni scorsi, a comunicare alla cittadinanza di un caso di coronavirus anche a Turate; quello appunto dell’uomo del quale si è adesso registrato il decesso. Oggi anche il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, ha comunicato il decesso di un suo concittadino, portando a 5 persone morte il triste conto dell’epidemia di coronavirus sul territorio caronnese.

