LAZZATE – Gli arcobaleni colorano ormai tantissime strade e vie delle città e dei paesi. L’idea lanciata all’inizio dell’emergenza coronavirus per dare un messaggio positivo e rassicurante ha subito conquistato tante famiglie italiane. I più piccoli si sono messi all’opera realizzando cartelli e striscioni.

Il messaggio benaugurante non comparso solo su abitazioni private a Lazzate.

Anche sui cancelli dell’Istituto Comprensivo A. Volta è spuntato uno striscione di speranza e incoraggiamento! “La scuola è il luogo dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze – spiega la docente che ha realizzato lo striscione – questa lunga bandiera arcobaleno è dedicata a tutti loro. In questo momento di emergenza sanitaria questo è il simbolo dell’abbraccio d’amore e di vicinanza di tutta la nostra comunità scolastica”.

Per insegnati e studenti è un momento delicato non solo perchè hanno trovato al propria quotidianeità sconvolta ma anche perchè portare avanti l’attività didattica da casa rappresenta una sfida non solo sul fronte della tecnologia.