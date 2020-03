SARONNO – “Solita”, ordinata fila, un cliente ad un metro dall’altro, per entrare al supermercato Carrefour di piazza Libertà; per il resto centro storico saronnese anche oggi, lunedì, praticamente vuoto per l’emergenza coronavirus, con la stragrande maggioranza dei cittadini che si sta attenendo ai suggerimenti delle autorità sanitarie e governative, ovvero non muoversi per cercare di frenare il contagio. L’ultimo dato disponibile e da fonte regionale, di alcuni giorni fa, parlava di 13 persone contagiate in città.

Lunedì a #saronno strade deserte e coda per il supermercato pic.twitter.com/mVeVtyyBp0 — ilSaronno (@ilSaronno) March 16, 2020

Bar, ristoranti, negozianti, cittadini stanno dunque rispettando l’input che è venuto dalle autorità e ripetuto molte volte dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Che, come tutti i giorni e nel segno della trasparenza delle istituzioni verso i cittadini, sottolineata proprio ieri da Gallera, informeranno sui dati quotidiani dei contagi, a livello regionale e provinciale, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia di Milano, nel tardo pomeriggio.

