SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sulle regole per i parcheggi sul territorio comunale

La Polizia Locale, su volontà del Sindaco Alessandro Fagioli, ha emanato un’ordinanza in merito alla sosta sul territorio comunale. Il provvedimento sarà in vigore fino al 25 marzo 2020.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede quanto segue:

• nessuna limitazione oraria e/o pagamento nella zona a disco orario o a pagamento, con esclusione del posteggio di Via I° Maggio, del posteggio di Via Ferrari (ex De Nora), del posteggio a pagamento di Piazza Saragat-nelle aree comprese nella zona a traffico limitato;

•rimangono invariate le regolamentazioni nelle zone residenti (strisce gialle), nelle aree soggette a pulizia strada nei giorni ed orari previsti dalla segnaletica stradale, ed in tutte le aree destinate a particolari veicoli ed utilizzatori ( Bus, invalidi, carico/scarico, taxi, mezzi di soccorso);

• In considerazione dell’impossibilità di modificare la segnaletica orizzontale e verticale in essere, la presente ordinanza ha valore dalla pubblicazione e portata a conoscenza dei cittadini residenti mediante il sito comunale e gli organi di informazione.

• Della stessa è data comunicazione agli organi di Polizia e alla Saronno servizi per la vigilanza e osservanza del presente atto.