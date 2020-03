CARONNO PERTUSELLA – E’ andata in onda stasera, pur essendo stata registrata prima dell’emergenza Coronavirus la puntata di “Avanti un altro” programma preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la presenza della caronnese Alessandra.

Solare e spigliata la concorrente ha risposto correttamente a due domande nella prima fase ed ha continuato bene la sua perfomance, accompagnata dalla zia Adele, fino a quando non è stata eliminata per un errore. Ha indicato come autore della canzone Vasco Rossi invece la risposta corretta era Luca Carboni. Tanti i caronnesi che hanno riconosciuto la propria concittadina e che hanno condiviso foto e video sulla sua partecipazione al quiz.

Recentemente le partecipazioni televisive dei saronnesi si erano concentrate a L’Eredità dove è stata protagonista la saronnese Cristina prima e poi la gerenzanese Silvia. Sempre al quiz di Raiuno restano celebri le puntate con il super campione saronnese Emanuele Arduino.

(foto: alcuni momenti della puntata catturati dal nostro lettore)

16032020