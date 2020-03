CISLAGO – A Cislago ieri mattina i carabinieri della locale stazione, attivati dalla telefonata di una donna della provincia di Novara che non aveva notizie dalla sera precedente del proprio compagno 71enne residente a Cislago e che vive solo in casa, si sono precipitati all’abitazione di quest’ultimo e, dopo aver sfondato la porta d’ingresso con l’ausilio dei vigili del fuoco, a loro volta fatti intervenire sul posto, hanno rinvenuto l’uomo accasciato per terra colto da un malore.

Chiamati subito i soccorsi sanitari, il 71enne è stato rianimato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano per una presunta ischemia. Salvato giusto in tempo, e secondo i sanitari che gli stanno fornendo le cure del caso, l’uomo si riprenderà: le notizie giunte successivamente al ricovero dal nosocomio legnanese sono infatti apparse confortanti. Una vicenda per la quale, dunque, il tempestivo intervento delle forze del’ordine e dei soccorsi si è rivelato assolutamente decisivo.

16032020