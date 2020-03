SARONNO – Inizio di settimana movimentato all’ingresso di Saronno per l’incidente di cui è stata protagonista una 35enne alla rotonda tra viale Lazzaroni e via Novara quella “della locomotiva”. Erano da poco passate le 5,30 del mattino quando la donna ha perso il controllo della propria Ford finendo contro il cartello stradale dell’isola spartitraffico tra le corsie in via Novara.

Da una prima ricostruzione, ma si attende quella ufficiale dei carabinieri, nell’incidente non sarebbe stato coinvolto nessun altro. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso da una pattuglia dei militari della compagnia cittadina per rilevare l’incidente al personale sanitario della Croce rossa di Saronno anche se, alla fine dell’intervento, la 35enne ha preferito non andare al pronto soccorso.

All’opera anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, primi ad arrivare sul posto, che hanno messo in sicurezza la vettura cercando di tamponare la copiosa perdita di olio dalla Ford prima dell’intervento della società specializzata in questo genere d’interventi di pulizia. Nessuna ripercussione sul traffico che a quell’ora, complici anche le misure anti contagio da Coronavirus era particolarmente ridotto.

