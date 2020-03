SARONNO – ORIGGIO – Pattuglia della polizia locale, paletta, intimato l’alt. Anzichè svolgersi tutto come da copione, l’auto al posto di accostare accelera e, a tutta velocità, fa perdere le proprie tracce.

Uno sconosciuto l’altro giorno ha così forzato un posto di blocco fra Saronno e Origgio.

Ma gli agenti di polizia locale non si sono persi d’animo e, grazie al numero di targa, sono risaliti velocemente al diretto interessato.

Il fuggitivo, che andrà in contro ad una denuncia a piede libero, si è rivelato essere abitante in zona. Sconosciuto il motivo della fuga.

Continuano dunque i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio di competenza, non solo per verificare che le persone rispettino il decreto anti-coronavirus ma pure per contrastare, come di consueto, spaccio e criminalità.

(foto archivio)

17032020