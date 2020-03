Coronavirus, a Lomazzo canale Youtube della parrocchia per le messe

LOMAZZO – La Comunità pastorale di Lomazzo ha attivato la trasmissione della celebrazione della messa su Youtube, un modo per raggiungere tutte le persone, giovani, famiglie, anziani, della propria comunità che hanno desiderio di unirsi spiritualmente in questo momento nel quale dobbiamo rimanere nelle nostre abitazioni.

Il suggerimento della parrocchia è di iscriversi al canale YT per restare sempre aggiornati e conoscere anche gli orari delle dirette che verranno proposte anche nei prossimi giorni dallo staff di volontari parrocchiali.

https://www.youtube.com/channel/UCZZAeWnM3qSwjwMeG2DioKQ

Tutto le comunità pastorali e parrocchie della zona si stanno organizzando in questo senso; tramite Youtube e Facebook è possibile la trasmissione delle messe online ed in diretta, consentendo quindi di rimanere a “contatto”, seppur virtuale, con i fedeli anche in questo momento difficile, in cui l’emergenza coronavirus impone che anche i riti religiosi si svolgano a porte chiuse.

(foto: una immagine di una delle dirette della messa, che si è tenuta nei giorni scorsi dalla chiesa di Lomazzo)

17032020