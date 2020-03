SARONNO – Distanti ma uniti, o per dirla con l’hashtag #distantimanuniti, è il motto dello sport italiano e l’hanno fatto proprio anche le ragazze dell’Inox Team Saronno che proprio in questi giorni avrebbero dovuto aprire la loro stagione, con il via del campionato nazionale di softball serie A, ovviamente sospeso e rinviato per via dell’emergenza coronavirus.

Dalle loro case, distanti ma unite appunto, le giocatrici saronnesi del presidente Piero Bonetti hanno realizzato una serie di foto dalle quali è stato poi ricavato il messaggio, per ribadire di tenere le distanze, ovvero rispettare alla lettera quando indicato dalle autorità sanitarie per contrastare la diffusione del coronavirus. Il tutto con la speranza di poter tornare presto sul campo: quella alle porte è una stagione, si poi si terrà, ricchissima di appuntamento, sui quali ora ci sono però parecchi interrogativi. Oltre alla serie A, il programma prevedeva, ed al momento prevede tutt’ora, tra l’altro la disputa di europei ed olimpiadi.

A rilanciare #distantimauniti nei giorni scorsi erano stati anche i giocatori di calcio del Fbc Saronno.

(foto: Distanti ma uniti, il collage realizzato dalle ragazze del Softball Saronno)

17032020