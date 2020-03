COGLIATE – Notizie positive per il cogliatese che è risultato positivo al coronavirus, unico caso a Cogliate. E‘ il sindaco Andrea Basilico ad aggiornare i concittadini. “Dal nostro concittadino che è risultato positivo arrivano notizie positive, dedichiamogli un pensiero” rimarca il primo cittadino. Che prosegue: “La situazione a Cogliate continua ad essere sotto controllo. Continuiamo tutti insieme nello sforzo di rimanere in casa ed uscire solo per lo stretto necessario. Ribadiamo nuovamente agli over 65 e categorie fragili di usare i servizi domiciliari”.

Basilico avvisa: “Nella serata di domani verranno sanificate le strade con una apposita soluzione. Nonostante non sia obbligatorio, preferiamo “eccedere” negli interventi”.

Sin dall’entrata in vigore del decreto ministeriale per chiedere ai cittadini di restare in casa contro la diffusione del coronavirus, la polizia locale cogliatese ha avviato giornalieri controlli sul territorio per monitorare il traffico. Si può uscire di casa solo per seri motivi, di lavoro, per fare la spesa o emergenze. Chi trasgredisce, viene denunciato.

17032020