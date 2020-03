Coronavirus, “il sindaco sia trasparente”: appello di Alberto Paleardi

SARONNO – “Il Comune sia trasparente sui numeri locali del coronavirus!” L’appello giunto da molte personalità della politica locale come l’ex sindaco Pierluigi Gilli, l’ex candidato sindaco Marino Rimoldi, dall’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi, dal consigliere Franco Casali, dal consigliere comunale Francesco Banfi e dal consigliere comunale Alfonso Indelicato e molti altri viene fatto proprio anche da Alberto Paleardi, altro volto noto in ambito saronnese e che svolge l’incarico di consigliere comunale nella cittadina montana del Sestriere; ed esponente locale di Italia viva. Anche tutti i consiglieri di opposizione nei giorni scorsi, con una interrogazione urgente avevano chiesto lumi all’Amministrazione civica, ma per ora non hanno avuto risposta.

Da cittadino e da amministratore in altro comune non capisco l’atteggiamento del sindaco Alessandro Fagioli nei confronti di tutti noi cittadini Saronnesi. A Sestriere, dove svolgo il ruolo di consigliere comunale, ci sono due persone positive. Si tratta di due turisti che, bloccati dal decreto, hanno deciso di fermarsi a Sestriere nelle rispettive seconde case risultando successivamente infetti.

Il sindaco di Sestriere ha prontamente avvisato la popolazione il più capillarmente possibile mediante comunicati stampa, via chat, via Facebook. La popolazione di Sestriere è informata di tutto in tempo reale ed essendo informata sa come comportarsi prendendo le dovute precauzioni oltre a quelle sancite dai vari atti governativi. Lo stesso comportamento del sindaco di Sestriere lo stanno tenendo i sindaci dei paesi limitrofi dove si registrano altri casi di contagio.

Tornando a Saronno, proprio in base all’esperienza di Sestriere, non capisco perché il sindaco Fagioli taccia alla popolazione la situazione del contagio a Saronno. Personalmente ritengo che il sapere quanti contagiati ci sono in città è un diritto dei saronnesi. Un diritto finalizzato a sentirsi rincuorati se i numeri sono bassi, un diritto per poter meglio tutelarsi se i numeri sono alti. Il non fornirli da parte del sindaco Fagioli è un atto oltraggioso verso i saronnesi, sembra quasi che il sindaco Fagioli non ritenga la popolazione matura per essere informata. Questo è un atteggiamento di scarsa fiducia verso tutti noi.

Alberto Paleardi

consigliere comunale al Sestriere

17032020