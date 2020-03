SARONNO – Contagi a Saronno, si è arrivati a 17 persone: in mancanza di comunicazioni ufficiali al riguardo in ambito locale, lo rivela il quotidiano malpensa24.it, basandosi su riscontri regionali. Il dato sarebbe aggiornato alla giornata di ieri, facendo dunque registrare – nella città degli amaretti – una crescita di 4 casi rispetto all’ultimo dato disponibile (l’aveva fornito la Regione) di venerdì scorso 13 marzo; ed “avvicinando” in questo modo Caronno Pertusella che è il comune del Varesotto dove sono state contagiate più persone, a malpensa24.it risultano attualmente 26 casi (con 5 morti). Ma al secondo posto di questa classifica nella quale nessuno vorrebbe comparire c’è ora Busto Arsizio dove si è arrivati a 21 casi (con due deceduti); 8 quelli di Gallarate e con diverse località della provincia di Varese dove si sono registrati nelle ultime ore i primissimi casi, comunicati ai cittadini dai relativi sindaci.

Nel pomeriggio di lunedì era stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a fornire il quadro provinciale e regionale, con un globale rallentamento dei contagi, che ha riacceso la speranza di essere sulla strada giusta.

