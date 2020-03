Coronavirus, nasce il portale #peramorediSaronno: info e consigli per affrontare l’emergenza

SARONNO – Un portale in cui trovare tutte le informazioni utile e verificate sulla città di Saronno per affrontare l’emergenza Coronavirus è #peramorediSaronno online da questa mattina. Il portale è stato creato da un gruppo di saronnesi per aiutare la città.

Ecco la presentazione del gruppo di saronnesi che l’hanno creato

In questi giorni molto difficili circolano diverse informazioni (talvolta false o mistificate) e nascono molte iniziative di supporto, sia istituzionali sia di volontariato, per cercare di superare questo momento complicato. È in quest’ottica che abbiamo pensato, come gruppo di cittadini saronnesi con varie competenze, di creare un portale informativo dove è possibile trovare i rimandi diretti a molte informazioni e servizi.

È un’iniziativa di supporto al lavoro difficile ed esemplare che stanno portando avanti molti soggetti, sia pubblici sia privati: il nostro è semplicemente un portale che raccoglie tutte queste iniziative già note alla cittadinanza, il cui merito va ovviamente a chi le sta gestendo.

I saronnesi potranno quindi trovare il link diretto al sito e alla pagina FB del Comune di Saronno, che è sempre il riferimento principale, oltre ai siti istituzionali di Regione Lombardia e della Protezione Civile.

Abbiamo inoltre inserito il link al gruppo di consegne a domicilio da parte di diverse attività commerciali di Saronno e dintorni: un servizio gestito in maniera volontaria molto utile sia ai cittadini sia come sostegno alle attività commerciali che rimangono aperte in questi giorni difficili.

Ci sono poi un link alla pagina Facebook della Croce Rossa di Saronno, in prima linea durante questa emergenza anche con la consegna di spesa e medicinali per gli Over 65 (coordinata dal Comune di Saronno), e due link a organi d’informazione, IlSaronno per la cronaca locale e Medical Facts di Roberto Burioni per le informazioni di tipo medico. Inoltre, nel menu in altro, troverete altri siti – anche in inglese – per una puntuale informazione medica e istituzionale.

Molti cittadini si stanno chiedendo cosa possono e cosa non possono fare in questi giorni. Per questo abbiamo riportato le infografiche della Polizia di Stato che aggiorneremo in caso di cambiamenti.

Infine, abbiamo evidenziato due delle tante campagne di donazione attive in questi giorni: quella di Regione Lombardia e quella della Croce Rossa di Saronno.

Noi speriamo che questo portale possa essere di aiuto alla città in questo momento molto difficile, in cui tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa #peramoredisaronno, in primis cercare di restare a casa il più possibile anche grazie ai servizi che sono stati attivati.

È un’iniziativa di supporto, collaborativa, che appartiene alla cittadinanza e nella quale siamo ben lieti di avere incluso anche l’Amministrazione di Saronno, che abbiamo invitato a partecipare ufficialmente esattamente come abbiamo fatto con le altre realtà attive in questi giorni.

Insieme, con le corrette informazioni, le buone pratiche e i servizi di assistenza che si stanno predisponendo, speriamo di poter superare presto quest’emergenza sanitaria.