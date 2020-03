Coronavirus, sanificazione stradale da parte di Gelsia Ambiente

Limbiate/Comasina – Sono iniziate nella mattinata di ieri 16 marzo le operazioni di sanificazione delle strade cittadine a Limbiate proposte da Gelsia Ambiente, la società che gestisce l’appalto di igiene urbana.

Seconda la pianificazione della pulizia stradale settimanale già in essere, gli operatori di Gelsia Ambiente effettuano una pulizia più approfondita a base di cloruro di sodio, che garantirà maggiore igiene nel rispetto della salute pubblica e dei lavoratori. “Nonostante non ci siano ancora disposizioni da parte delle Autorità Sanitarie in merito all’effettiva efficacia della sanificazione delle strade cittadine – commentano i vertici della partecipata – Gelsia Ambiente ha proposto alle singole amministrazioni il lavaggio delle strade cittadine mediante una soluzione igienizzante. La metodologia di sanificazione è stata condivisa con il Servizio di Medicina del Lavoro della società che si rende ovviamente disponibile anche ad un impegno aggiuntivo, qualora richiesto, e ad eventuali interventi straordinari”.

A Limbiate l’intervento è appunto iniziato ieri mattina, ma anche gli altri comuni del gruppo (tra cui Ceriano, Cogliate, Misinto, Varedo, Bovisio e Cesano) rientrano nel piano di azione.

17032020

(nella foto: la spazzatrice a Limbiate)