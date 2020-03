LAZZATE – Missione compiuta per i vigili del fuoco del comando di Lazzate che alla periferia del paese oggi sono riusciti a salcare un cane che era finito in una vasca.

“Abbiamo recuperato un cane razza bracco femmina. Era intrappolata nelle vasche per la raccolta delle acque reflue in via San Lorenzo a Lazzate. L’esemplare è stato affidato al servizio di medicina veterinaria Ats Brianza” fanno sapere i pompieri. Il cane è apparso in buona salute, ed anzi ha subito “socializzato” i suoi salvatori. Operazione dunque andata a buon fine e per i vigili del fuoco non sono certo una novità gli interventi di salvataggio di animali finiti nei guai, da quelli domestici agli esemplari di specie selvatiche, sul territorio fra Brianza e Varesotto ne hanno messi a segno parecchi anche negli ultimi tempi, sempre con esito positivo.

(foto: le immagini dell’intervento di salvataggio del cane da parte dei vigili del fuoco lazzatesi)

