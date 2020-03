Mensa dei poveri, procura archivia inchiesta per abuso d’ufficio per Fontana

MILANO – “Apprendo che la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto di archiviare la mia posizione nell’ambito dell’indagine in cui ero stato coinvolto per una nomina in una struttura tecnica della Regione”.

Inizia così il commento del governatore Attilio Fontana alla notizia comunicata ieri mattina dal procuratore Francesco Greco. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per abuso d’ufficio a carico del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Indagine che era una tranche dell’inchiesta ‘mensa dei poveri’.

“Ero convinto che la professionalità e la competenza con cui i procuratori hanno condotto l’indagine avrebbe portato a questo esito. Sono contento. Ci tenevo a dirlo soprattutto per avvisare i tanti amici che spesso mi chiedono”. Per il governatore anche un’occasione per dedicarsi completamente alle misure necessarie per fermare il contagio da Covid-19 come spiega al termine delle sue dichiarazioni: “Ora torno a concentrarmi solo ed esclusivamente sull’emergenza Coronavirus”

(foto archivio: il governatore della Lombardia Attilio Fontana)

