Sanificazione delle strade per due venerdì a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’amministrazione comunale del sindaco Roberto Crippa rende noto attraverso un comunicato che nei prossimi due venerdì avverrà il lavaggio strade con sostanza sanificante.

“Verrà effettuata e completata in due distinte giornate, venerdì 20 e venerdì 27 marzo, la “sanificazione” di tutte le strade comunali di Ceriano Laghetto.

Si tratta di uno speciale lavaggio effettuato con mezzi meccanici a cura di Gelsia Ambiente, utilizzando prodotti specifici con una soluzione igienizzante.

“La metodologia di sanificazione è stata condivisa con il Servizio di Medicina del Lavoro della società Gelsia e vuole essere, per quanto possibile, solo da supporto a tutte le operazioni atte a fronteggiare, anche se non direttamente, l’emergenza Coronavirus” -spiega una nota di Gelsia Ambiente.

“Su decisione di amministratori comunali, le strade e le piazze dei Comuni del territorio saranno quindi progressivamente interessate, secondo la pianificazione già in vigore, da una pulizia più approfondita, che garantirà maggiore igiene nel rispetto della salute pubblica e dei lavoratori”.

“Sono soddisfatto della risposta rapida e positiva di Gelsia Ambiente, a cui ho avanzato solo sabato la richiesta di questo specifico intervento” – spiega l’assessore all’ambiente, Antonio Magnani. “Ringrazio l’azienda appaltatrice perché ritengo importante questo ulteriore sforzo nella direzione di garantire la massima prevenzione possibile per il contenimento del contagio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Roberto Crippa: “Ringrazio Gelsia per questo servizio in più reso alla popolazione di Ceriano Laghetto. Stiamo combattendo tutti insieme contro un nemico invisibile, ma molto pericoloso. Qualsiasi azione volta a limitare i rischi del contagio è da considerarsi preziosa. Per due venerdì ci saranno uomini e mezzi di Gelsia in azione con prodotti e dispositivi particolari, mentre ricordo a tutti l’importanza di restare a casa e limitare gli spostamenti”.

(foto archivio)

17032020