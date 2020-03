Saronno, sequestrato un chilo di cocaina

SARONNO – Pedinamento in auto, poi il sequestro di un panetto di un chilo di cocaina.

A finire nei guai un 24enne originario del Marocco e residente a Mondragone, provincia di Caserta che si trovava a bordo della propria auto tra il comasco e il saronnese.

Durante un pattugliamento, attorno alle 2.30 di venerdì 13 marzo, Comasco i carabinieri individuavano una Lancia Delta che procedeva a Olgiate comasco in zona di spaccio. Ne è seguito un pedinamento automobilistico che dalla provincia comasca si è concluso alle porte del saronnese.

E’ stato infatti nel territorio comunale di Solaro che i militari hanno bloccato l’autovettura trovando al volante il 24enne poi arrestato mentre altri tre occupanti sono riusciti a far perdere le proprie tracce approfittando dei momenti concitati, del sovrannumero e del favore delle tenebre.

La droga è stata rinvenuta nascosta nel cruscotto dell’auto.

Oltre all’arresto, a carico del marocchino risultato privo di occupazione è stata compiuta una perquisizone del domicilio e sono stati rinvenuti ulteriori 26 grammi di hascisc.

Da definire a mezzo indagini la provenienza del grosso quantitativo di cocaina e la meta dello straniero e dei suoi complici. E’ purtroppo un dato di fatto la diffusione dello spaccio nel saronnese e in particolare nei boschi a ridosso della tratta ferroviaria S9 Saronno – Seregno oltre che nel Paerco delle Groane. Altre zone di spaccio sono i boschi di Uboldo le macchie verdi alla periferia di Caronno Pertusella.

Restano quindi da capire possibili legami con gli spacciatori che operano nella zona e se la droga fosse destinata ad uno smercio al dettaglio proprio in questa zona piuttosto che fosse solo di passaggio.

(foto archivio)

17032020