Buon compleanno Fbc Saronno, auguri anche dalla Svizzera: Gedeon e Alanga

SARONNO – Auguri al Fbc Saronno per i 110 anni: sono arrivati anche dalla Svizzera e sarebbe stato impossibile che non accadesse. Due dei giocatori che più hanno dato, in maglia biancoceleste, durante l’ultima sfortunata stagione di Eccellenza, un paio di anni fa, sono rimasti grandi tifosi degli “amaretti” e tramite Instagram e gli altri social si sono uniti al coro d’auguri per lo storico club calcistico. Stiamo parlando di Roberto Gedeon, che dopo la stagione in Italia è tornato in Svizzera, a Ginevra, dove vive.

Ed anche di Achille Alanga, anche lui ex saronnese ed anche lui attualmente impegnato con una società calcistica svizzera.

Domenica gli auguri per i 110 anni del Saronno erano giunti dal presidente Simone Sartori, da tutto lo staff del Saronno, dai giocatori e dagli ex giocatori. Una festa solo virtuale e sul web, causa l’emergenza coronavirus che ha tra l’altro fermato tutto lo sport.

(foto: il post su Instagram di auguri al Fbc Saronno ed ai suoi tifosi da parte di Roberto Gedeon)

18032020