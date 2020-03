CERIANO LAGHETTO – Per fare fronte alle molteplici attività, ampliatesi per far fronte all’emergenza coronavirus, il Gruppo di supporto territoriale, Gst, nel suo decimo compleanno cerca un regalo: nuovi volontari.

“Sono passati più di 10 anni da quando è stato istituito il Gst, Gruppo di supporto territoriale, che fornisce un aiuto concreto e continuativo alle azioni di prevenzione e sicurezza sul territorio, attraverso perlustrazioni quotidiane sul territorio ed assistenza ad eventi ed iniziative pubbliche.

La ricerca di nuovi volontari per far fronte alle tantissime necessità che si manifestano ogni giorno è sempre attiva. Ancora di più in questo periodo in cui sono stati attivati nuovi servizi di assistenza per gli acquisti legate all’emergenza coronavirus, rivolte in particolare a persone anziane e sole.

Nell’ultimo periodo, sono aumentati i servizi svolti per fornire assistenza ai pendolari e agli studenti che frequentano la stazione ferroviaria e le operazioni di pulizia all’interno del Parco delle Groane.

Tra i compiti attribuiti al Gst dall’apposito regolamento comunale vi sono i servizi durante ogni tipo di manifestazione pubblica, in collaborazione con la Polizia Locale, la Protezione Civile e le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, servizi di soccorso, sia in luoghi pubblici che presso abitazioni private, in situazioni di emergenza territoriale causata da eventi atmosferici, tutela del decoro urbano, servizi in ausilio a progetti di pubblica utilità. Nello svolgimento della loro attività, ogni volontario pùè reso ben riconoscibile grazie ad un giubbino catarifrangente personalizzato corredato di tesserino di riconoscimento con fotografia.

Al gruppo di volontari possono accedere tutti i cittadini italiani maggiorenni e senza carichi penali pendenti. E’ necessario presentare domanda in comune compilando un apposito modulo.

“In questo momento particolare di emergenza legata al coronavirus e a tutte le attività preventive ed assistenziali conseguenti, rilancio l’appello formulato per la formazione del primo nucleo di volontari che è poi notevolmente cresciuto nel tempo ma che ora ha bisogno di forze nuove” -ricorda il coordinatore dei volontari Gst Tanio Refano.

“Le situazioni di criticità sul territorio purtroppo sono aumentate negli anni ed è quindi importante poter contare su un gruppo numeroso per riuscire a garantire il servizio preziosissimo del Gst. Per questo, rinnovo l’invito ad entrare a far parte di questo gruppo e collaborare con l’Amministrazione comunale”.

18032020