SARONNO – In questi giorni di emergenza ci sono tante storie di difficoltà, di preoccupazione ma ci sono anche gesti semplici per aiutare la quotidianeità delle famiglie e dei singoli.

E’ il caso dell’iniziativa della copisteria Graphos di via Ramazzotti che ha creato una cartellina gialla davanti alla porta dell’attività dove è possibile ritirare copie del modulo di autocertificazione.

Non dobbiamo dimenticare che magari molte famiglie a casa non hanno la stampante tanto che negli ultimi giorni in molti su Facebook hanno chiesto come reperirli.

La copisteria (che non è aperta al pubblico ma a cui è possibile inviare i ordini concorderemo modalità di ritiro e consegna) ha condiviso un post con foto (quella di copertina) sulla pagina Facebook Home delivery Saronno e dintorni un messaggio spiegano il nuovo servizio ed invitando ad utilizzarlo responsabilmente. “Dimenticavo – si legge – abbiamo messo gratuitamente a disposizione di tutti coloro che ne avessero necessità una serie di stampe del modulo di autocertificazione. Vi preghiamo solo di non abusarne”.

18032020