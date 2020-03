MILANO – Regione Lombardia anticipa alle Agenzie del Tpl 233,6 milioni di euro di risorse regionali per garantire il funzionamento del trasporto pubblico nel 2020 e l’equilibrio economico delle aziende del settore. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Intervento Regione sopperisce a ritardi del Governo – “L’erogazione in via prioritaria delle risorse regionali – dichiara l’assessore Terzi – si rende necessaria perché il decreto del Governo che assegna alle Regioni l’80 per cento del Fondo nazionale trasporti non è stato ancora perfezionato, nonostante dovesse essere approvato per legge entro il 15 gennaio. L’intervento di Regione assicurerà il funzionamento del servizio e la sostenibilità economica delle aziende per quanto riguarda il pagamento di dipendenti e fornitori”. Nei giorni scorsi gli assessori regionali di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria avevano scritto una lettera al Governo per sollecitare lo sblocco dei finanziamenti statali. A partire dai prossimi giorni saranno erogate alle Agenzie del Tpl le prime 3 mensilità del 2020 per un importo di 156 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, sul totale di 233,6 milioni stanziati da Regione nel 2020 per integrare i fondi statali (Fondo Nazionale Trasporti).

Risorse extra di 15 milioni per le zone scarsamente abitate – La delibera prevede inoltre per il triennio 2020-2022 l’assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro di risorse regionali (5 milioni annui) per sostenere il servizio Tpl nelle aree di montagna o scarsamente abitate. “Abbiamo stabilizzato per il triennio – aggiunge Terzi – il contributo annuo aggiuntivo di 5 milioni per le aree a domanda debole, in modo che le Agenzie del Tpl abbiano gli strumenti per programmare e garantire servizi di trasporto adeguati anche nei piccoli paesi”.

Riparto annuo risorse extra zone scarsamente abitate –

Agenzia Tpl di Bergamo: 726.926 euro

Agenzia Tpl di Brescia: 1.072.355 euro

Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: 1.042.586 euro

Agenzia Tpl Milano-Monza-Lodi-Pavia: 760.437 euro

Agenzia Tpl Cremona-Mantova: 731.388 euro

Agenzia Tpl Sondrio: 666.304 euro

18032020