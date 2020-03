Coronavirus, Fabrizio Sala spiega il progetto di scuola a distanza

MILANO – È attivo il progetto “Open scuola” con cui Regione Lombardia intende sostenere le scuole e i docenti mettendo a loro disposizione la Piattaforma Open Innovation per condividere i propri modelli di erogazione di formazione a distanza e i materiali didattici, così da favorire il confronto e la collaborazione e far emergere e sviluppare le best practice esistenti.

“Nella Community docenti, studenti e famiglie possono accedere a

documenti, notizie, discussioni e strumenti utili per la gestione della didattica a distanza – ha detto il vicepresidente

Fabrizio Sala, tra l’altro ex sindaco di Misinto – e trovare supporto per il loro utilizzo”. In collaborazione con la Direzione generale istruzione, formazione e lavoro, è stata inoltre pubblicata una manifestazione di interesse per servizi di e-learning gratuita messi a disposizione da aziende e associazioni.

Aziende mettono tecnologie a disposizione di docenti e studenti

“Su Open Innovation – ha aggiunto il vicepresidente Sala – verrà

attivata una pagina dedicata alle aziende che vogliano aderire

all’iniziativa rendendo disponibile gratuitamente la propria

strumentazione e le soluzioni tecnologiche con cui mettere in

contatto docenti e studenti e assicurare la continuità didattica

ed il diritto allo studio”.

Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità attraverso la Community Open Scuola. Le proposte devono riguardare strumenti e servizi messi a disposizione a titolo gratuito con riferimento all’utilizzo e al tutorial. La gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento, sia al termine. In ogni caso, nessun onere potrà gravare sulle istituzioni scolastiche e formative o sull’Amministrazione regionale.

Situazione emergenza opportunità per innovare didattica – “Regione Lombardia mette a disposizione di tutti gli studenti del nostro territorio un prezioso aiuto – ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Melania Rizzoli – per svolgere in maniera ancora più efficace la formazione a distanza che tante scuole e centri di formazione professionale stanno sperimentando. Mi auguro che siano numerosi i soggetti economici che risponderanno alla nostra chiamata e sono certa che questa situazione di emergenza possa rappresentare per il mondo della scuola e della formazione anche una grande opportunità per innovare la didattica”.

La Community Open Scuola è attiva a questo link

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/open-scuola-didattica-a-distanza

Open Innovation una risorsa a disposizione di tutti

La Piattaforma Open Innovation nasce con l’obiettivo di

estendere e favorire il confronto continuo tra i cittadini, gli

esperti e le istituzioni sugli sviluppi innovativi, tecnologici

e organizzativi che incidono sulla nostra società. Il diffuso ricorso all’e-learning, che sta interessando in questo momento il Paese, rappresenta una occasione importante per raccogliere osservazioni, proposte ed esperienze su questo modello innovativo e sulla sua capacità di rispondere ai bisogni

formativi in condizioni di emergenza come quelle che stiamo

attraversando o in altri e diversi contesti. “Abbiamo infatti attivato sulla Piattaforma – ha concluso Sala –una consultazione pubblica dedicata all’e-learning, con l’obiettivo di conoscere le esperienze realizzate, i vantaggi e le difficoltà incontrate, anche al fine di definire, in seguito all’emergenza, strumenti normativi o linee guida organizzative di supporto alle scuole”.

18032020