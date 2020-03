MILANO – “Per adesso ve lo chiediamo con la consueta tranquillità ma, se si dovesse andare avanti, chiederemo al Governo anche le maniere forti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando i giornalisti alle 13 a Palazzo Lombardia di Milano.

“Dovete stare a casa – ha aggiunto Fontana – stiamo chiedendo un sacrificio per salvare vite umane. E’ un appello che faccio tutti i giorni, lo sto dicendo in modo educato, fra poco bisognerà cambiare tono perchè se non la capite con le buone dovremo essere un poco più aggressivi: non dovete uscire. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti; ogni uscita è un rischio per voi e per altri”. Tutte le autorità stanno ormai da giorni ripetendo l’appello, “restate a casa”.

(foto: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Se la gente non rispetterà la disposizione di restare in casa, potrebbero essere adottate misure più forti delle attuali)

