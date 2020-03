GERENZANO – La farmacia comunale è aperta e presta il proprio servizio a battenti chiusi. La scelta di questa nuova modalità, pensata per ridurre al minimo le occasioni di vicinanza tra i clienti garantendo anche la sicurezza del personale, è arrivata la scorsa settimana tanto che l’accesso dal punto vendita è interdetto da lunedì 16 marzo.

Ad avvisare della nuova modalità di servizio anche l’amministrazione comunale con un avviso sulla pagina Facebook istituzionale inerente proprio alla farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi. Gli orari di apertura della farmacia comunale rimarranno i solito ossia da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

La Farmacia Comunale informa inoltre che effettua servizio di consegna a domicilio solo per anziani e persone a rischio, telefonando allo 029681531 e al 3389860240. Per avesse necessità di farmaci dunque può regolarmente recarsi nel punto vendita di via Duca degli Abruzzi ed acquistare i medicinali tramite sportello riducendo così le occasioni di contatto e di assembramento.

(foto la farmacia comunale)

18032020