MILANO – “I dati dicono che i nostri ospedali sono ancora in grande difficoltà, confidiamo però nell’arrivo di medici, infermieri e nuove apparecchiature“. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta quotidiana su Facebook per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. La provincia di Varese ancora “tiene” al contagio: attualmente i casi riscontrati sono arrivati a 265, +33 da ieri. Numeri quasi “trascurabili” se confrontati ad altre province della Lombardia, dove si sono registrati complessivamente 1493 casi in più rispetto a ieri.

Questi i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni.

BG: 4.305 (+312) 3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 3.784 (+484) 3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO: 286 (+30) 256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.167 (+94) 2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 466 (+26) 440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.445 (+27) 1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 401 (+25) 376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 2.644 (+318) di cui 1091 a Milano citta’ (+127)

2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 514 (+49) 465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 978 (+94) 884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 75 (+1) 74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 265 (+33) 232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 383 in corso di verifica.

18032020