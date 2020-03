Coronavirus, mercoledì a Saronno: il mercato dei pochi, le strade fantasma della periferia

SARONNO – Mercoledì a Saronno con il mercato dei banchi alimentari (pochissimi) che si è comunque tenuto in piazza dei Mercanti (pochissimi anche i clienti) e per il resto strade come sempre completamente vuote in questi giorni. Nel corso della mattinata siamo andati oggi fuori dal centro storico, per mostrarvi la situazione, da viale Rimembranze che è un lungo rettilineo silenzioso, passando dalle strade solitamente affollate attorno alla zona del mercato, ad una via Volonterio che solitamente è straboccante d’auto ad ogni ora per arrivare a via Pola e dintorni verso la stazione ferroviaria centrale.

L’aspetto positivo, evidentemente la maggioranza dei saronnesi sta rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie, non uscire se non per gravi necessità; per fermare la diffusione del coronavirus. Da parte di tutti i rappresentanti istituzionali un vero e proprio coro: “Restate a casa per fermare il virus”.

(foto: alcune immagini di Saronno nella mattinata di mercoledì 18 marzo)

