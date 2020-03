MISINTO – Evitare gli spostamenti non necessari è la parola d’ordine anche a Misinto dove l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Piuri è in prima linea nell’impegno per il contenimento al contagio da Coronavirus.

Negli ultimi giorni i controlli sono stati intensificati dalla polizia locale supportata dalla Protezione Civile. Ai cittadini fermati viene richiesta l’autocertificazione che comprovi che lo spostamento è dettato da una necessità (di lavoro, di salute o per approvvigionamenti).

Gli agenti fermano le auto sulle strade di collegamento per verificare il rispetto delle regole. Se questo non avviene, ossia se l’uscita di casa è per motivi ingiustificati, scatta la denuncia a piede libero accompagna da una sanzione.

Dall’Amministrazione comunale l’appello a tutti i cittadini misintesi a restare a casa e a rispettare il più possibile tutte le disposizioni pensati per portare avanti la lotta al contagio da coronavirus.

(foto: le pattuglie della polizia locale in servizio)

18032020