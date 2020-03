Coronavirus: raccolta di fondi a Saronno per la sanità della Calabria

SARONNO – Iniziativa benefica da Saronno per la Calabria, per l’acquisto di materiale sanitario: la sottoscrizione viene lanciata dall’associazione “Ricchizza”, con una lettera aperta a tutti i saronnesi.

Cari calabresi e non,

visto il particolare momento che stiamo attraversando a causa del Coranavirus e le difficoltà in cui versa il nostro sistema sanitario nel fronteggiarlo per limitare al massimo la perdita di vite umane, la nostra associazione “Ricchizza” ha fatto sua la proposta avanzata dal gruppo di Pietrapaola (Cosenza), ed ha aperto una sottoscrizione per la raccolta di fondi da devolvere alla Protezione Civile per l’acquisto di materiale sanitario da distribuire agli ospedali della Calabria.

Chiunque voglia aderire all’inziativa, può donare la somma che desidera sul seguente IBAN:

Associazione Ricchizza Pietrapaola Calabresi nel mondo

IBAN: IT 27 H 03111 50090 0000 0000 1092

Causale: Coronavirus.

La raccolta terminerà questo sabato 21 Marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il presidente Vincenzo De Vicenti (3382604683) o Giuseppe Anselmo (3200961611) o tramite il sito web: www.associazionericchizzapietrapaola.com.

Grazie di cuore a chiunque vorrà supportare la nostra terra!

(foto: il presidente Vincenzo De Vincenti)

18032020