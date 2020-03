SARONNO – Solo 16 banchi per il mercato cittadino del mercoledì. Dei 60 banchi alimentari che avrebbero potuto essere presenti stante le direttive se ne sono presentati 14. Due gli spuntisti.

I banchi sono stati disposti in piazza dei Mercanti, via Monti, via Reina, via Pola e via Bossi ad una distanza tale da evitare il pericolo di assembramento e a seconda delle prese energia elettrica e o acqua da parte dei banchi stessi.

Come nelle settimane precedenti ci sono servizi di controllo anti assembramento con l’ausilio della polizia locale ed associazione nazionale carabinieri. Sono stati distribuiti volantini e manifesti ai banchi per ricordare di mantenere le distanze di almeno 1 metro tra le persone.

L’annuncio della presenza del mercato oggi è stato deciso lunedì dall’Unità di Crisi “in ottemperanza – si legge in una nota comunale – alle disposizioni governative e salvo nuove decisioni ministeriali il mercato cittadino sarà consentito ai soli banchi alimentari”

Il sindaco e l’unità di crisi hanno ribadito quanto nei due mercoledì precedenti non si siano registrate criticità in termini di flusso acquirenti e di assembramento e, allo stesso tempo, che ci sia stato un buon numero di richieste di consegne a domicilio.