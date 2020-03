Coronavirus, Saronno servizio di consegna a domicilio: una decina di richieste al giorno

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale sul servizio di consegna a domi

A distanza di poco più di una settimana il servizio di consegna a domicilio per gli anziani non autosufficienti di spesa e medicine sta ormai funzionando ottimamente. Il Comune negli ultimi giorni sta infatti ricevendo quotidianamente circa una decina di richieste di aiuto a cui dà seguito grazie alla collaborazione di Croce Rossa, Caritas ed altri volontari.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali, Gianangelo Tosi che, insieme al Sindaco, ha sviluppato il progetto – perché questi risultati sono la dimostrazione che l’Amministrazione ha risposto puntualmente alle esigenze dei Saronnesi più bisognosi. Dopo qualche giorno di ragionevole ‘rodaggio’ possiamo affermare che il servizio è ormai pienamente funzionante”.

“A questo proposito – ha continuato l’assessore – voglio anche sottolineare di aver avuto un franco e cordiale chiarimento con gli autori del volantino che con l’hashtag #peramorediSaronno, hanno creato un sito di informazioni utili per i cittadini e si sono messi a disposizione del Comune per divulgare anche le comunicazioni istituzionali. Voglio quindi ringraziarli per la disponibilità e la collaborazione che dovrebbero contraddistinguere i comportamenti di tutti in questo momento di difficoltà, stemperando polemiche e contrasti, superando le divisioni e supportando l’opera dell’Amministrazione per il bene della Città e della Patria”, ha concluso l’assessore Tosi.