SARONNO – Spesa a casa con le principali catene di supermercati, anche a Saronno è possibile e costituisce una ottima alternativa che evita di muoversi da casa (per l’emergenza coronavirus è possibile spostarsi solo per gravi motivi, di lavoro o appunto per fare la spesa o ricevere), ma ci vuole un poco di pazienza. Ed una carta di credito o debito a portata di mano per effettuare il pagamento online.

Carrefour – Su carrefour.it (in città i market di piazza Libertà e via I maggio sono aperti e costantemente riforniti di merce) si viene inseriti in una “coda virtuale” per fare la spesa online, con tempi di attesa che attorno alle 13 odierne era di una trentina di minuti per poter accedere al negozio virtuale. E con una precisazione: “A causa del numero eccezionale di richieste, una volta entrato nel sito, potresti non trovare fasce orarie disponibili per la consegna o il ritiro. Potrai comunque iniziare a comporre il tuo carrello. Inoltre, potrebbero verificarsi dei ritardi nell’evasione del tuo ordine ed alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili”.

Esselunga – “Esselunga a casa” fa sapere che “a causa delle richieste eccezionali e delle conseguenti criticità operative dei nostri magazzini ecommerce, pur mettendo in campo 24 ore su 24 le nostre energie, alcune spese potrebbero non essere consegnate con la consueta puntualità e completezza. Il nostro Servizio clienti avrà cura di informarvi in caso di variazioni e non sarà necessario contattarci ulteriormente attraverso il numero verde, le caselle di posta dedicate né i canali social. Non possiamo inoltre garantire alcuna flessibilità nelle modifiche di giornate e fasce orarie. I tempi di attesa per l’emissione di nuovi ordini sono al momento molto lunghi. Anche in questo caso, vi garantiamo che stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le disponibilità di consegna. Vi ricordiamo che, in conformità con le recenti indicazioni governative, al fine di tutelare sia la clientela che i nostri autisti, la consegna avverrà esclusivamente al piano davanti alla porta di casa e il pagamento sarà solo online”.

Tigros – Per accedere a Tigros spesa online basta registrati sul sito e, come per Esselunga, nel giro di un attimo si riceve una email di conferma ed è possibile iniziare ad ordinare: la disponibilità per i prossimi giorni è però alquanto limitata ed il sito a metà giornata odierna appariva piuttosto congestionato, con difficoltà a inserire l’ordine ed effettuare il pagamento.

Amazon Prime Now – A Saronno è disponibile anche il servizio di Amazon Prime Now, in questo caso bisogna scaricare la app sul telefonino: si tratta di un vero e proprio supermercato virtuale che solitamente consegna anche in orari notturni, in questo periodo l’avviso è che ci vorrà un poco di pazienza. Abbiamo provato ad effettuare un ordine, ma al momento non c’erano fasce disponibili con suggerimento a ricollegarsi da mezzanotte in avanti.

D’Ambros – Dalla D’Ambros di Turate fanno sapere che “a causa della importantissima richiesta, le fasce di consegna dei prossimi sette giorni sono temporaneamente esaurite. Vi invitiamo a riprova nei prossimi giorni”.

18032020